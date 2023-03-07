مصادر : الناظوري في الابيار يبحث إنشاء “معسكر” بالقرب من الرجمة

كشفت مصادر صحفية عن زيارة عبدالرزاق الناظوري رئيس أركان قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، منطقة أبو مريم في الأبيار.

وبحسب المصادر الصحفية، عقد الناظوري اجتماع خلال الزيارة لبحث إنشاء معسكر تابع له بالقرب من مدينة الرجمة وذلك عقب لقاءه مع محمد الحداد.

واشارت المصادر إلى أن العميد صدام خليفة حفتر قائد لواء طارق بن زياد، طلب من المُجتمعين إنهاء الاجتماع بشكل لائق، دون ان توضح المزيد من التفاصيل.

وبحسب وسائل اعلام دولية، كشفت قيادات الجيش الليبي الذي يعاني من الانقسام، عن تشكيل وحدة عسكرية مشتركة لحماية الحدود، كخطوة أولى لتوحيد المؤسسة العسكرية، في سابقة من نوعها منذ أن غرقت البلاد قبل 11 عاماً في الفوضى والانقسامات.

ووفق بيان صادر عن رئاسة أركان الجيش الليبي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، نشرته عبر حسابها الرسمي في فيسبوك “شارك الفريق محمد الحداد رئيس أركان الجيش التابعة للرئاسي، والفريق عبدالرازق الناظوري رئيس اركان الجيش الوطني شرق البلاد، ضمن وفد ليبي مشترك حضر ندوة رؤساء الاركان الأفارقة بالعاصمة الإيطالية روما، من 27 فبراير إلى 2 مارس الحالي”.

ويقول متابعون أن لقاء الجنرالين الناظوري والحداد يعكس التقارب الذي حدث مؤخرا بين حفتر ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، خصوصا في مجال تنظيم قطاع النفط واستئناف التصدير.