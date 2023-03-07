وزير الخارجية الإيطالي: ندعم خفر السواحل الليبي لتجنب المآسي في البحر

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن إيطاليا تدعم خفر السواحل الليبي؛ من أجل تجنب المآسي في البحر، في إشارة إلى حادث غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل مقاطعة كالابريا جنوب إيطاليا في 26 فبراير الماضي.

ووفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي». شدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية خلال الاجتماع السنوي لضباط الشرطة المالية، اليوم الثلاثاء، على أهمية «التدخلات الوقائية» ضد التدفقات غير النظامية لتجنب حوادث غرق،

وتابع تاياني: «علينا استيعاب مشكلة الهجرة لتجنب المآسي. يتعين التدخل بشكل وقائي؛ لأنه من الصعب عندئذ إنقاذ مئات الأرواح».