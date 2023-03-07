ليبيا الان

وزير الخارجية الإيطالي: ندعم خفر السواحل الليبي لتجنب المآسي في البحر

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن إيطاليا تدعم خفر السواحل الليبي؛ من أجل تجنب المآسي في البحر، في إشارة إلى حادث غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل مقاطعة كالابريا جنوب إيطاليا في 26 فبراير الماضي.

ووفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي». شدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية خلال الاجتماع السنوي لضباط الشرطة المالية، اليوم الثلاثاء، على أهمية «التدخلات الوقائية» ضد التدفقات غير النظامية لتجنب حوادث غرق، 

وتابع تاياني: «علينا استيعاب مشكلة الهجرة لتجنب المآسي. يتعين التدخل بشكل وقائي؛ لأنه من الصعب عندئذ إنقاذ مئات الأرواح».

الوسوم

وزير الخارجية الإيطالي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك