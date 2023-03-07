شاهد : شرطة النجدة تضبط عدد من السيارات المطلوبة في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء عن تمكن اعضاء قسم شرطة النجدة من ضبط عدد من السيارات مطلوبة للغرفة الرئيسية لوزارة الداخلية ومراكز الشرطة .

وبحسب المديرية، تم ضبط مركبة الية نوع “هونـداي سوناتا ” اشتبه فيها و لدى التبليغ عنها في غرفة العمليات و السيطرة بمديرية أمن طرابلس تبين أنها مطلوبة لغرفة الرئيسية لوزارة الداخلية.

و تم ضبط مركبة الية نوع ” تويوتا كامري” اللون أبيض وبالاستفسار عنها من غرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس تبين أنها مطلوبة لمركز شرطة غوط الشعال.

وفي السياق، تم ضبط مركبة ألية نوع تويوتا كامري اشتبه فيها و لدى التبليغ عنها في غرفة العمليات و السيطرة بمديرية أمن طرابلس تبين أنها مطلوبة لمركز شرطة أبوسليم.

واتخدت بشأنهم الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.