تفاصيل القبض على متهم بالسطو على منزل مواطنة في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء عن تمكن مكتب البحث الجنائي طرابلس من القاء القبض على مجرم قام بالسرقة والسطو داخل منزل أحد المقيمات .

وبالإشارة إلى البلاغ الوارد من قبل مركز شرطة المدينة بمديرية أمن طرابلس والمتعلق بشكوى مواطنة مقيمة تعرضت للسرقة من داخل منزلها من قبل شخص مجهول الهوية والاستيلاء على مبلغ مالي.

وفور تلقي البلاغ باشر أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس عمليات البحث والتحري ، وتم ضبط المتهم ؛ وبالاستدلال معه داخل المكتب أعترف بسرقة مبلغ 14000 د.ل من داخل منزل المشتكية ، وقام بشراء مركبة آلية بقيمة 10600 د.ل.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وأحيل المتهم رفقة المركبة إلى مركز شرطة المدينة من حيث الاختصاص.