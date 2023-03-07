المفوض الأممي لحقوق الإنسان: العنف دمر الحياة في ليبيا

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن انتشار العنف من قبل الجهات المسلحة في دولة ليبيا والجمود السياسي طويل الأمد وزيادة القيود على الفضاء المدني، كل ذلك يؤدي إلى تدمير حياة الناس وإلحاق الضرر الشديد بالحقوق في تلك البلاد.

وأضاف “تورك”، في خطاب شامل، أن البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا ستقدم تقريرها النهائي في ختام الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان. وشدد على ضرورة أن تنفذ السلطات توصيات التقرير دون تأخير.

جاء ذلك في تحديث شامل عن أوضاع حقوق الإنسان على مستوى العالم، هو الأول للمفوض السامي تورك منذ توليه منصبه أواخر العام الماضي.

وتابع في كلمته، “إن ازدراء حياة البشر وصل إلى مستويات مؤلمة في ظل اندلاع الحروب ووقوع العنف بصورة يومية في عدة مناطق.

وفي خطاب موسع أمام مجلس حقوق الإنسان تحدث عن الأوضاع في مختلف دول العالم ومنها عدد من البلدان العربية”. وأشار إلى أن 25% من البشر يعيشون في أماكن متأثرة بالصراعات التي يعد المدنيون أكبر المتضررين منها.

وقال إن السلام ثمين ولكنه هش. وشدد على ضرورة رعايته ودعمه، أولا وقبل كل شيء عبر احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.