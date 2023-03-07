باتيلي يُشيد بدور المجلس الرئاسي في دعم الجهود الأممية في ليبيا

طرابلس 07 مارس 2023 (وال)- أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دعم المجلس لكافة الجهود المبذولة من أجل الوصول لإنتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2023 م على أن تُؤسس على الملكية الوطنية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء في طرابلس؛ الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وقدّم باتيلي لرئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء إحاطةً كاملةً حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا، بالإضافة لإحاطته الأخيرة التي تقدم بها إلى مجلس الأمن.

وأكد باتيلي على أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي في دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، والتوفيق بين الأطراف الليبية كافة باعتباره جهة محايدة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف.(وال)

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