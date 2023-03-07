طالب مصرف ليبيا المركزي مديري المصارف التجارية والمتخصصة بتجميد حسابات 35 شركة تجارية، إلى جانب تجميد حسابات القائمين عليها، بناء على طلب مكتب النائب العام.

وفي رسالة موجهة إلى مديري المصارف، ذكر المركزي أن الشركات المطلوب تجميد حساباتها وحسابات القائمين عليها، تتبع مجموعتي السهل القابضة وشواط القابضة.

وتابع المركزي أن المجموعتين أثبتت التحقيقات ضلوعهما في ملفات الفساد المتعلقة بقضية الاختلاس في مصرف الواحة التجاري.

وطالب المركزي بموافاته بنسخ طبق الأصل من ملفات التمويلات الممنوحة للشركات المذكورة في كتاب مكتب النائب العام.

وكان مكتب النائب العام أعلن عن سجن رئيس مجلس إدارة مصرف الواحة ومسؤولين آخرين بالمصرف احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة منح تسهيلات ائتمانية بمبلغ مليار و225 مليون دينار بالمخالفة.

وأشار مكتب النائب العام إلى اتخاذ إجراءات ضبط وإحضار للمتهمين الغائبين، ومنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة للمتهمين جميعهم؛ وتتبع ما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post بطلب من النائب العام.. تجميد حسابات 35 شركة على ذمة التحقيق في مبلغ يتجاوز 1.25 مليار دينار appeared first on ليبيا الأحرار.

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