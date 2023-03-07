قرارات غير مدروسة لوزارة الصحة في الحكومة المنتهية تثير الجدل   

الوطن / رصد

أكد وزير الصحة بالحكومة المنتهية “رمضان أبوجناح ” على ضرورة تقويم الاختلالات المرتبطة بتنفيذ جدول المرتبات الموحّد وتشكيل لجان رئيسية وفرعية لمتابعة الإجراءات واستقبال التظلمات من العاملين بالقطاع، من أجل تحسين أوضاع العاملين في القطاع بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقد اليوم مع وكلاء وزارة الصحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع حاملي الشهادات العليا (الأخصائيين والاستشاريين) وتنفيذ استحقاق زيادة مرتباتهم بعد انخفاضها نتيجة لتنفيذ جدول المرتبات الموحد.

وأصدر أبوجناح قرارًا بإلغاء جميع القرارات المترتبة عن عمل لجنة التدوير الوظيفي التي بموجبها تم نقل العناصر الطبية والطبية المساعدة من الخدمات الصحية بالمناطق إلى المستشفيات والمراكز الطبية.