اختتام التمرين التعبوي “أسد الصحراء” في وشتاتة

اختتم صباح يوم الإثنين، التمرين التعبوي “أسد الصحراء”، على مستوى لواء مشاة آلي في الهجوم من الحركة، بتنفيذ كافة مراحل الخطة العملياتية المقررة، والذي استمر لمدة أسبوعين، بمنطقة وادي وشتاتة، ونفذته وحدات تابعة لرئاسة أركان القوات البرية بالجيش الليبي.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الاركان التابعة للمجلس الرئاسي، فقد جرى الختام بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ورئيس أركان القوات البرية، وعدد من آمري المناطق العسكرية، ورؤساء الأركانات النوعية، والهيئات، ومديري الإدارات، وآمري الألوية، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد منتسبي الجيش الليبي من مختلف الوحدات، وعدد من الملحقين العسكريين لبعض الدول الصديقة.

ويأتي هذا التمرين في إطار خطة شاملة لرئاسة الأركان العامة في إعادة بناء وتأهيل كافة وحدات وصنوف الجيش الليبي، والنهوض بالمؤسسة العسكرية، وضخ دماء جديدة بها.