معمر الضاوي: عزمنا على عدم عودة شبح الحرب مرة أخرى

نفى معمر الضاوي، آمر «الكتيبة 55 مشاة»، ما تم تداوله عبر العديد من صفحات التواصل الاجتماعي المحلية في ليبيا حول عن وجود تحشيدات عسكرية بمنطقة العزيزية.

وقال “الضاوي”، في منشور له بفيسبوك، “لا صحة لكل ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تحشيد عسكري مجهول بمنطقة العزيزية”.

وأضاف “لقد عقدنا العزم على عدم جر منطقتنا لدائرة الصراع مجددا ولن نسمح بعودة شبح الحرب مرة أخرى.

جديرا بالذكر أن العديد من صفحات التواصل الاجتماعي بينها صفحة عبدالمالك المدني الناطق باسم مليشيات بركان الغضب تداولت خبرا حول وجود تحشيدات واستنفار عسكري جنوب غرب العاصمة وأنه لا معلومات عن الوجهة ولا الهدف!!”، حسب وصفه.