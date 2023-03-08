ناصر عمار: الـ444 اعلن حرباً بعيدة.. وعملاء المجتمع الدولي يفكرون من أين ستكون شرارة الحرب!

قال آمر قوة الاسناد والناشط الإعلامي في قوات بركان الغضب، ناصر عمار أن قوات اللواء 444 كان لهم المبادرة في اعلان بداية حرب بعيدة عن العاصمة بالاعتداء على حرمة بيوت عائلات الزنتان في القريات، حسب وصفه.

وأضاف في عمار في تدوينة له على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن “السيناريو معروف جداً ونعلم أن هذه الأحداث سيتم استغلالها من عدة اطراف حفتر و المشري وجويلي و غيره”.

وأشار عمار إلى أن “المغزى من هذا أن عملاء المجتمع الدولي يفكرون من اين ستكون شرارة الحرب”.

يشار إلى أنه وبناء على تعليمات النائب العام بتشكيل قوة مشكلة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وقوة من اللواء 444 قتال ودوريات جهاز المباحث الجنائية ووحدة المعلوماتية والإتصالات بمكتب النائب العام، داهمت القوة فجر اليوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023م أوكار للجريمة بمنطقة القريات وتم إلقاء القبض على العديد من المطلوبين والمجرمين عقب مقاومتهم الفاشلة لرجال القوة وتم ضبط بحوزتهم اسلحة خفيفة ومتوسطة.