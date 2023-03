عقيلة يؤكد لنورلاند التزامهم تجاه الانتخابات، وتشديد أمريكي على خطة “باتيلي”

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على وفائهم بكافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال التعديل الدستوري 13 وقوانين الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقائه، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية ليزلي أوردمان في بنغازي.

وأشار عقيلة إلى استعدادهم لإجراء أي تعديل إذا اقتضت الحاجة، مؤكداً عدم وجود أي عائق لإجراء الانتخابات من جانب التشريعات اللازمة لإجرائها.

وشدد عقيلة على ضرورة وجود حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد، لتنظيم الانتخابات، إلى جانب التأكيد على جاهزية المفوضية لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في البلاد، وسُبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

من جانبه، قال نورلاند إنه أكد خلال لقائه عقيلة صالح على دعم واشنطن لجهود المبعوث الأممي، مع القادة الليبيين لوضع اللمسات الأخيرة على الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات هذا العام، حسب مانقلته السفارة الأمريكية على حسابها في تويتر.

المصدر | مجلس النواب + السفارة الأمريكية في ليبيا

