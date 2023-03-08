بو زريبة يلتقي أعضاء المنطقة الغربية في هيئة مشايخ وحكماء ليبيا ويناقش الأوضاع الأمنية

الوطن| رصد

اِستقبل وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، بِديوان الوَزارة بِمدينة سرت، عدداً من أعضاء الهيئة الوطنية لِمشايخ وحكماء ليبيا فرع المنطقة الغربية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الأمنية بالبلاد، وتحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الوطن، وسُبل إحلال الأمن والسلام بِكافة ربوع البلاد.

وأكد بو زريبة ضرورة لم الشمل وتحقيق المصالحة وعدم التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وعلى جهود الوزارة لتحقيق الأمن وَالاِستقرار، في جميع المناطق الليبية بما فيها المنطقة الغربية.

وأكد أعضاء المنطقة الغربية في هيئة مشايخ وحكماء ليبيا، دعمها لجهود تحقيق المصالحة، وفرض الأمن وإعلاء سلطة القَانون بِالدولة، كما وتناول الحضور آلية التوزيع والنقل الآمن للأعلاف المدعومة من الحكومة.