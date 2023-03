رغم رفض المشري وتحفظ شكشك.. هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس تنفذ قرار “عقيلة صالح”

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية مباشرة إجراءات استلام العقود وفحص الدفعات ومتابعة المشروعات، والتي نقلها رئيس مجلس النواب من ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية.

وقالت الهيئة إن اللجنة المكلفة بإتمام عملية التسليم والاستلام اجتمعت اليوم في طرابلس لوضع آلية إجراءات التسليم والاستلام بين الهيئة والديوان.

وذكرت الهيئة أنها شكلت لجنة لغرض التواصل والتنسيق مع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب لإتمام عملية التسليم والاستلام.

وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك قد أعرب عن تفاجئهم من قانون مجلس النواب بشأن نقل الرقابة على العقود من الديوان إلى هيئة الرقابة الإدارية.

وأشار شكشك إلى أنهم سينفذون مايتفق عليه مجلسا النواب والأعلى للدولة حول اختصاصات ديوان المحاسبة.

وبعد رفضه لسحب اختصاصات ديوان المحاسبة، ذكر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أنهم يجهزون طعنا دستوريا في الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن نقل اختصاصات ديوان المحاسبة إلى الرقابة الإدارية.

المصدر | هيئة الرقابة الإدارية

