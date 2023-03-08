ليبيا.. 15.2 مليار دينار إجمالي الإيرادات العامة و7.3 مليار نفقات خلال 2023

أعلن مصرف ليبيا المركزي، بلوغ الإيرادات العامة خلال الفترة من 1 يناير 2023 إلى 28 فبراير الماضي، 15.2 مليار دينار.

وأوضح المصرف المركزي، في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، الصادر اليوم الثلاثاء، خلال الفترة المشمولة، بلوغ حجم الإنفاق العام لـ 7.3 مليار دينار خُصِّصت للمرتبات.

وتوزعت الإيرادات بواقع 4.7 مليار دينار مبيعات نفطية، و10.4 مليار دينار إيرادات من إتاوات نفطية سابقة، و31 مليون دينار إيرادات الضرائب، و25 مليون إيرادات الجمارك، و63 مليون دينار إيرادات أخرى. بينما لم يسجل أي إيرادات للاتصالات وبيع المحروقات بالسوق المحلية.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إليه خلال الفترة المشمولة بالبيان بلغت 3.2 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي خلال الفترة نفسها 11.1 مليار دولار.

ونوّه المصرف المركزي بأنه مستمر في جهوده لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية استجابة للمطالب المحلية والدولية، مؤكداً مواصلة جهوده في تطوير الإفصاح والشفافية بالتعاون والتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة.