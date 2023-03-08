عقيلة لـ«نورلاند»: لا يوجد أي عائق لإجراء الانتخابات من جانب التشريعات

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ضرورة وجود حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد لتنظيم الانتخابات بالإضافة إلى جاهزية المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات لإجراء هذا الاستحقاق الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب بالمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند رفقة القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ليزلي اوردمان، وفق ما أعلنه الناطق باسم البرلمان عبدالله بليحق.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر مجلس النواب في بنغازي تطورات الأوضاع في ليبيا لا سيما سُبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، حيث أكد عقيلة صالح على وفاء المجلس بكافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال التعديل الدستوري الثالث عشر وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما أكد استعداد المجلس لتعديل اللازم لها اذا ما اقتضت الحاجة لذلك مؤكداً عدم وجود أي عائق لإجراء الانتخابات من جانب التشريعات اللازمة لإجراءها.