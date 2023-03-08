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دبيبة يؤكد دعمه لإحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن الانتخابات الليبية

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، مساء اليوم، المبعوث الأممي عبدالله باتيلي والفريق السياسي التابع له، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

وقدم باتيلي لرئيس حكومة الوحدة، مُلخصاً لجولاته الإقليمية والدولية ونتائج اجتماعاته في نيويورك، مؤكداً أنها تؤيد خطته في إجراء الانتخابات، باعتبارها الهدف الأساسي لعمل البعثة.

وناقش الاجتماع الإجراءات العملية لتنفيذ مقترح باتيلي بشأن الانتخابات، بحيث يكون قابلاً للتنفيذ ويعبر عن رغبة الليبيين الحقيقية في إجراء انتخابات نزيهة وعادلة.

وأكد دبيبة دعم حكومته للإجراءات المُتخذة من طرف البعثة التي تعمل بشكل جاد ومتواصل مع الأطراف الدولية للوصول إلى انتخابات، وتشكيل فريق يُساهم في استكمال وتحديث القاعدة الدستورية لتكون جاهزة لاستكمال حلم الليبيين، مؤكداً جاهزية الحكومة وأدواتها التنفيذية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأكدت المنقوش أن الدول ذات العلاقة بالملف الليبي التي يتم التواصل معها بشكل مستمر، داعمة حقيقية لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة وإنهاء المراحل الانتقالية، ومؤكدة استمرار التواصل الدولي لدعم جهود إنجاح هذا الاستحقاق.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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