المركزي يسجل عجزًا في النقد الأجنبي بقيمة 7.9 مليار دولار

الوطن|رصد

اصدر مصرف ليبيا المركزي بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، للفترة من 1 يناير الى 28 فبراير من العام الجاري.

وبحسب بيانات المركزي فقد بلغت قيمة الإيرادات 15.2 مليار دينار حيث تصدرت إيرادات مبيعات نفطية 7.4 مليار قائمة الايرادات و إتاوات نفطية سابقة 4.10 مليار فيما بلغ إجمالي الإنفاق 7.3 مليار على الباب الاول المرتبات.

وذكر البيان ان إجمالي مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة بلغ أكثر من 158 مليون دينارفيما بلغت مصروفات مجلس الدولة للفترة ذاتها قرابة المليونين ونصف المليون دينار اما مصروفات المجلس الرئاسي بلغت 56.7 مليون دينار.

وأعلن المصرف المركزي بلوغ إيرادات النقد الأجنبي لشهري يناير و فبراير من العام الجاري 3.2 مليار دولار مقابل استخدام 11.1 مليار دولار و بعجز بلغ أكثر من 7.9 مليار دولار .

و حجب مصرف ليبيا المركزي مصروفات وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش، خلال بيانه الشهري عن الإيراد والإنفاق منذ بداية العام وحتى نهاية شهر فبراير.

وتجاوزت مصروفات رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة والمعلن عنها من قبل مصرف ليبيا المركزي أكثر من 800 مليون دينار خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام.