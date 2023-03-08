ليبيا الان

أبولموشة: الحملة الأمنية للحكومة الليبية لن تستثني أي مدني أو عسكري يخالف القانون

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية محمدأبولموشة أن الخطة الأمنية لوزارة الداخلية تمضي بخطى ثابتة، مشيرًا إلى أن تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات في مدن بنغازي وطبرق وأجدابيا.

وأضاف أبولموشة في تصريحات صحفية أن الخطة الأمنية لجمع السلاح ومكافحة المخدرات ستمتد إلى المنطقتين الجنوبية والغربية، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستكون في الجنوب وستستهدف أيضاً مغتصبي أراضي الدولة وأراضي المواطنين؛ لإعادتها لأصحابها.

وأوضح مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية أن القانون سيطبق على الجميع وأن الحملة لن تستثني أي شخص يخالف القانون مدنيًا أوعسكريًا.

الوسوم

الحملة الأمنية ليبيا محمد أبولموشة وزارة الداخلية بالحكومة الليبية

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك