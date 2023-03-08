أبولموشة: الحملة الأمنية للحكومة الليبية لن تستثني أي مدني أو عسكري يخالف القانون

الوطن|رصد

أكد مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية محمد ‎أبولموشة أن الخطة الأمنية لوزارة الداخلية تمضي بخطى ثابتة، مشيرًا إلى أن تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات في مدن بنغازي وطبرق وأجدابيا.

وأضاف أبولموشة في تصريحات صحفية أن الخطة الأمنية لجمع السلاح ومكافحة المخدرات ستمتد إلى المنطقتين الجنوبية والغربية، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستكون في الجنوب وستستهدف أيضاً مغتصبي أراضي الدولة وأراضي المواطنين؛ لإعادتها لأصحابها.

وأوضح مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية أن القانون سيطبق على الجميع وأن الحملة لن تستثني أي شخص يخالف القانون مدنيًا أوعسكريًا.