انطلق الأحد 5 مارس المؤتمر الدولي للجمعية الليبية للعقم وعلاج الأورام بالعاصمة طرابلس بمشاركة أكثر من 300 طبيب وطبيبة متخصصين من داخل ليبيا وخارجها.

وناقش المؤتمر العديد من الورقات البحثية حول أسباب أمراض العقم والأورام وطرق علاجها.

هذا وأقيم على هامش المؤتمر معرض يضم أحدث الأجهزة الطبية المتطورة.

ويستمر المؤتمر 3 أيام لغرض تبادل الخبرات مع الأطباء المشاركين من الدول العربية.

The post طرابلس.. مؤتمر دولي حول العقم وعلاج الأورام appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار