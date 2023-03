في رسالة إلى غوتيريش.. أحزاب سياسية تتمسك بحق المشاركة في إيجاد حل للأزمة

أكد 51 حزبا ومكونا سياسيا تمسكهم بحق المشاركة الفاعلة في إيجاد حل سياسي يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وإقامة نظام تعددي وديمقراطي.

الأحزاب السياسية وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن الدولي، شددوا فيها على أن الأجسام السياسية الحاكمة حاليا فاقدة للشرعية.

وقالت الأحزاب السياسية إنها تدرك رغبة بعض الأطراف المحلية والدولية في بقاء الانسداد السياسي الحالي، لضمان بقاء مصالحها ومكتسباتها.

وأشارت الأحزاب السياسية إلى أن المضي قدما نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية أصبح ضرورة قصوى، لاستعادة شرعية مؤسسات الدولة ووحدتها.

المصدر | بيان للأحزاب السياسية

