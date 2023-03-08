طقس ربيعي دافئ نهارا على معظم مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس دافئ “ربيعي” نهاراً على معظم مناطق ليبيا.

وتكون السماء صافية في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22-26)مْ.

أما في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً هذا اليوم على الجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-22)مْ على اغلب المناطق.

بينما في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25- 30)مْ.

وتكون السماء في الواحات- السرير-تازربو-الكفرة صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27-31)مْ، وتسجل انخفاض على اغلب المناطق يوم الغد.