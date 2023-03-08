طقس ربيعي دافئ نهارا على معظم مناطق البلاد

العنوان-طرابلس
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس دافئ “ربيعي” نهاراً على معظم مناطق ليبيا.
وتكون السماء صافية في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22-26)مْ.
أما في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً هذا اليوم على الجبل الأخضر.
والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-22)مْ على اغلب المناطق.
بينما في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25- 30)مْ.
وتكون السماء في الواحات- السرير-تازربو-الكفرة صافية إلى ظهور بعض السحب.
والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.
ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27-31)مْ، وتسجل انخفاض على اغلب المناطق يوم الغد.
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