عميد بلدية غدامس: نعاني من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية مع اقتراب شهر رمضان

ليبيا – أكد عميد بلدية غدامس قاسم المانع أن المواطنين بالبلدية يعانون من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية الأساسية مع اقتراب شهر رمضان.

المانع وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أوضح نسبة ارتفاع الأسعار تتراوح بين (45% – 50%) مقارنة بأسعار السلع الغذائية في طرابلس.

وقال: إن التجار يحملون أسباب ارتفاع أسعار السلع إلى ارتفاع تكلفة نقل البضائع من العاصمة إلى غدامس بسبب بُعد المسافة.

المانع لفت النظر إلى أن المواطنين يعانون أيضًا من تأخر صرف رواتبهم وإن توفرت السيولة النقدية فإن سقف السحب لا يتجاوز 1000 دينار شهريًا، وهو ما لا يكفي احتياجاتهم.

