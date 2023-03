باتيلي يؤكد على “حياد الرئاسي”، والمنفي يشدد على انتخابات قبل نهاية 2023

أكد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي في إيجاد حالة توافق بين الأطراف المحلية باعتباره جهة محايدة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، حسب ماورد في المكتب الإعلامي للرئاسي.

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قدم خلاله إحاطة بشأن اجتماعاته في نيويورك، وإحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.

من جانبه، أكد المنفي على دعم كافة الجهود المبذولة من أجل الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام 2023.

وفي سياق متصل، قدم باتيلي إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ملخصا لجولاته الإقليمية والدولية ونتائج اجتماعاته في نيويورك، مؤكدا دعم المجتمع الدولي لخطته حول الانتخابات.

