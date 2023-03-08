الطقس في ليبيا.. أجواء دافئة والحرارة تصل لـ 31 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت وجود أجواء دافئة نهاراً على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة اليوم الأربعاء، عن مركز الأرصاد الجوية، تراوح درجات الحرارة بين 17 و31 درجة مئوية.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و26 درجة مئوية.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و22 درجة مئوية على معظم المناطق.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 25 و30 درجة مئوية.

وأخيراً في (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة بين 27 و31 درجة مئوية وتسجل انخفاضا على معظم المناطق غدا.