بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 08 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 08 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، طقس دافئ نهاراً على معظم مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-26)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً هذا اليوم على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-22)مْ على اغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 30)مْ.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-31)مْ، وتسجل انخفاض على اغلب المناطق يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:09)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:25).