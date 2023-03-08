حسني بي: هدفي تثقيف الشعب ولا أطمح في تولي وظيفة عامة

أكد رجل الأعمال حسني بي، أنه لا يطمح بتولى أي وظيفة عامة، وأن هدفه الوحيد هو تثقيف الشعب الليبي. على حد قوله.

وقال بي، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، – تعليقًا على ثناء أحد متابعيه له ودعمه في أن يكون رئيس الحكومة الليبية القادمة- “مشكور وللأمانة كل هدفي تثقيف الشعب وطرح الحلول”.

وكان المتابع، الذي يدعى عثمان ميلاد، قد وصف حسني بي بالشخصية الليبية السياسية والاقتصادية المحنكة، وأنه يتذكر كلامه سابقًا حول ضرورة أن ينفق الليبيين الضرائب واستثمارات أخرى بدل العيش على النفط فقط.

وأردف ميلاد، في معرض تدوينته أنه “تابع كل النقاط التي طرحها حسني بي سابقًا، وتأكد بالفعل أن لديه تخطيط علمي ممتاز”، معقبًا؛ “ولكن هيهات من سينفذ ذلك لأن الجميع ينظر للنفط فقط، وينظرون إلى ليبيا كعروس مكسوة بالذهب”.

ومن جانبه؛ علق حسني بي على ذلك المنشور، موضحًا أنه “شخص لا يطمح لتولي أي وظيفة عامة، قائلًا: “كل ما أتمناه قبول الحوار والنقد وطرح حلول علمية”.