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ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع اليورو أمام الدينار

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.85 دينار مقابل 4.82 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.74 دينار مقابل 5.80 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 5.11 دينار مقابل 5.15 دينار أمس.

وصعد سعر الريال السعودي إلى 1.29 دينار مقابل 1.28 دينار أمس، وسعر الدرهم الإماراتي إلى 1.32 دينار من 1.31 دينار أمس، وثبت سعر الدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يتغير سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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