سوريون يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجن جود دائم

الوطن| رصد

يواصل 22 مهاجراً سورياً، بينهم أربعة قُصّر، إضرابهم عن الطعام في سجن “جود دائم” بمدينة الزاوية منذ 26 فبراير الماضي.

ويشكو المهاجرون من “ظروف اعتقال غير قانونية، وسوء تغذية، وعدم توفر مياه الشرب، ودورات مياه غير صحية، إضافة إلى انتشار أمراض جلدية معدية”.

وطالبت منظمة التضامن لحقوق الإنسان السلطات الليبية، بـ”الإفراج الفوري عن المهاجرين السوريين المعتقلين في سجن (مؤسسة الإصلاح والتأهيل جود دائم بالزاوية) بينهم أربعة أطفال قصر”.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن “السجناء السوريين تم اعتقالهم في مدينة زوارة في سبتمبر الماضي، وحكمت محكمة مدينة العجيلات الابتدائية على 14 منهم بالإبعاد عن أراضي الدولة الليبية فور تنفيذ العقوبة المحكومين بها التي تتمثل في دفع غرامات مالية تتراوح بين 200 و600 دينار ليبي، بتهمة الإقامة في ليبيا دون إذن من الجهات المتخصصة ودخول البلد من أجل العبور إلى إيطاليا بحراً”.

وفي السياق ذاته، وصف مؤسس “منظمة ضحايا الحقوقية” ناصر الهواري وضع السجن المحتجز به القصر السوريين بـ”السيئ”.

وأضاف أن “سجن جود دائم (الموجود به الأطفال المهاجرون السوريون) مثله مثل بقية السجون الليبية تنتشر به المعاملة المهينة والضرب والتعذيب وسوء التغذية وانتشار مرض الجرب، والمنع من الزيارات، إضافة للاحتجاز المطول دون مراجع قضائية”.