اعلان قبول طلبة كلية ضباط الشرطة تعرف على المستندات المطلوبة والشروط

أعلنت مديرية أمن الخمس أنها ستشرع في قبول ملفات الطلبة الجدد لكلية ضباط الشرطة الدفعة 37 للالتحاق بالدارسة بها للعام الدراسي 2023-2024م بحيث تكون مدة الدراسة بها سنتان يتحصل المتخرج منها على رتبة ملازم وبشهادة دبلوم العلوم الأمنية.
وبحسب بيان صادر عنها، يتم التقدم بملف مستوفي الشروط والأوراق إلي اللجنة المكلفة باستلام الملفات بمقر مديرية امن الخمس وذلك أثناء سَاعات الدّوام الرّسمي ابتداءً من يوم الأحد الموافق
12 مارس 2023م.
وذلك وفقاً للشروط التالية:
- أن يكون ليبي الجنسية وغير حاصل على جنسية دولة أجنبية
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة بتقدير جيد جداً أو ممتاز خلال السنة الدراسية 2020-2021 ، 2021-2022
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره
- ألا تقل سنه عن 18 سنة ولا تزيد عن 25 سنة
- أن يكون لائقا صحياً ونفسياً وتثبت اللياقة الصحية والنفسية بالكشف الطبي المقرر
- ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم
- ألا يكون من ذوي السوابق الجنائية
- ألا يكون قد سبق فصله من الكلية لأي سبب من الأسباب
- ألا يكون متزوجا بأجنبية
- أية شروط أخرى يصدر بها قرار من وزير الداخلية ولا تتعارض مع قانون هيئة الشرطة
المُسوغات المطلوبة هي:
- شهادة الميلاد من السجل المدني عدد ( 3 ) نسخ
- شهادة ميلاد الأب من السجل المدني عدد ( 3 ) نسخ
- شهادة الإقامـة من السجل المدني عدد ( 3 ) نسخ
- شهادة الوضع العائلي من السجل المدني عدد ( 3 ) نسخ
- شهادة الميلاد من كتيب العائلة عدد ( 3 ) نسخ
- شهادة ميلاد الأب من كتيب العائلة عدد ( 3 ) نسخ
- شهادة ميلاد الأم من كتيب العائلة عدد ( 3 ) نسخ
- شهادة الحالة الجنائية
- شهادة حسن السّيرة والسّلوك عدد ( 3 ) نسخ
- شهادة بالمستوى الدراسي عدد ( 3 ) نسخ
- طَلب كِتابي للإلتحاق عدد ( 3 ) نسخ
- طَلب كِتابي بموافقة ولي الأمر عدد ( 3 ) نسخ
- عَدد ( 8 ) صور شخصية
- عَدد ( 3 ) ملفات شخصية ..
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