اعلان قبول طلبة كلية ضباط الشرطة تعرف على المستندات المطلوبة والشروط

أعلنت مديرية أمن الخمس أنها ستشرع في قبول ملفات الطلبة الجدد لكلية ضباط الشرطة الدفعة 37 للالتحاق بالدارسة بها للعام الدراسي 2023-2024م بحيث تكون مدة الدراسة بها سنتان يتحصل المتخرج منها على رتبة ملازم وبشهادة دبلوم العلوم الأمنية.

وبحسب بيان صادر عنها، يتم التقدم بملف مستوفي الشروط والأوراق إلي اللجنة المكلفة باستلام الملفات بمقر مديرية امن الخمس وذلك أثناء سَاعات الدّوام الرّسمي ابتداءً من يوم الأحد الموافق

12 مارس 2023م.

وذلك وفقاً للشروط التالية:

أن يكون ليبي الجنسية وغير حاصل على جنسية دولة أجنبية ‏

أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة بتقدير جيد جداً أو ممتاز خلال ‏السنة الدراسية 2020-2021 ، 2021-2022‏

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في ‏جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره

ألا تقل سنه عن 18 سنة ولا تزيد عن 25 سنة

أن يكون لائقا صحياً ونفسياً وتثبت اللياقة الصحية والنفسية بالكشف الطبي ‏المقرر

ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم

ألا يكون من ذوي السوابق الجنائية

ألا يكون قد سبق فصله من الكلية لأي سبب من الأسباب ‏

ألا يكون متزوجا بأجنبية

أية شروط أخرى يصدر بها قرار من وزير الداخلية ولا تتعارض مع قانون ‏هيئة الشرطة

المُسوغات المطلوبة هي: