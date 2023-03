سميو: سنطلق حملة على مستوى البلاد ضد مرض الحصبة فور وصول التطعيمات

ليبيا – أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة تطعيمات ضد الحصبة وشلل الأطفال بحي الطيوري في مدينة سبها.

مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، قال: “أطلقنا حملة تطعيمات ضد الحصبة وشلل الأطفال بحي الطيوري في مدينة سبها استمرت على مدى أسبوع بعد أن شهدت إقبالًا من سكان المنطقة”.

وأوضح أن الحملة استهدفت الأطفال من عمر السنة إلى 6 سنوات بالنسبة للطعم المضاد للحصبة، ومن عمر يوم إلى 6 سنوات بالنسبة للطعم المضاد لشلل الأطفال.

وأشار إلى أن مرض الحصبة يحدث غالبا في عمر 3-5 سنوات .

سميو لفت إلى أن المركز يخطط إلى إطلاق حملة عامة على مستوى البلاد ضد مرض الحصبة فور وصول التطعيمات.

