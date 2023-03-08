افحيمة: أحذر من تحول ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية

أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن الخلافات والتعارض بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح، وخالد المشري سيختفي إذا صدقت النوايا في إجراء انتخابات.

وقال افحيمة في تصريحات صحفية: “يمكن أن يجد المختلفون أرضية مشتركة ينطلقون منها نحو هدف الاستحقاق الانتخابي، فليبيا لن تحتمل الدخول في فترة انتقالية جديدة وتحتاج إلى إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة”.

وأضاف “حلّ الأزمة يجب أن يكون من الليبيين، لأنّ الحل القادم من الفاعلين الدوليين لن يكون مرضيا لهم، وأحذر من تحوّل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية”.