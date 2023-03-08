الشويهدي: شكشك أبدى استعداده لنقل بعض صلاحيات «المحاسبة» لـ «الرقابة الإدارية»

أكد عضو لجنة التسليم والتسلم بين ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، جلال الشويهدي، أن “خالد شكشك أبدى استعداده لنقل بعض الصلاحيات من ديوان المحاسبة لهيئة الرقابة الإدارية”.

وقال الشويهدي، في تصريح صحفي إن “القرار يخص نقل إدارة العقود فقط، وبقية الصلاحيات تبقى في يد ديوان المحاسبة ورئيسها، والموضوع لا علاقة له بملف المناصب السيادية”.

وأضاف أن “ديوان المحاسبة يخضع للسلطة التشريعية، ولا علاقة له بالسلطة التنفيذية حتى تعترض الأخيرة أو تبدي رأيها في الأمر أساسًا”.

وتابع أن “خطابات خالد المشري بعدم تنفيذ قانون نقل بعض الصلاحيات من ديوان المحاسبة لهيئة الرقابة الإدارية، تصب في استراتيجيته المتكررة في وضع العصاة في العجلة وتعمده وضع العراقيل”.

وأردف أنه “لا يحق للمشري منع تنفيذ القانون الصادر عن مجلس النواب، كونه السلطة التشريعية الوحيدة، ولا علاقة للأمر بالتنسيق والشراكة مع مجلس الدولة”.

وأشار الشويهدي، إلى أن “الاتفاق السياسي ينص على التشاور مع مجلس الدولة فقط بخصوص اختيار رؤساء ووكلاء هذه المؤسسات”.

وختم موضحًا أن “هذه التصرفات من المشري ستؤثر سلبًا على حالة التقارب بين المجلسين، خاصة حالة التوافق بعد التعديل الدستوري الـ13”.