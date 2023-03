عبد العزيز: الدبيبة يؤكد على ضرورة الانتخابات أما عقيلة يقرب حكم العسكر والدولة الديكتاتورية

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إنه لنجاح مقترح المبعوث الأممي عبد الله باتيلي على البعثة استبعاد مجلسي النواب والدولة لأن قبولهم بالبرلمان وعودة عقيلة ومجلس الدولة والمعطلين هو الذي أوصل الوضع لما هو عليه.

عبد العزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هذه المرة العشرين التي يتلقى فيها المشري ومجلس الدولة الصفعات من عقيلة صالح، زاعمًا أن الأخير يقوم بخطوات انقلابية من قانون الانتخابات.

ورأى أن أي شخص عاقل يحلم بالدولة المدنية الديمقراطية يتوافق حديثة مع تصريحات وموقف عبد الحميد الدبيبة، لافتًا إلى أن الدبيبة يؤكد على ضرورة الانتخابات أما عقيلة كل يوم يبتعد خطوات عن الانتخابات ويقرب حكم العسكر والدولة الديكتاتورية.

وفيما يلي النص الكامل:

أتوجه بحديثي لحسين العايب رئيس المخابرات ومحمد المنفي ونجلاء المنقوش وعبد الحميد الدبيبة، نحن يجب أن نكون في المستوى في هذا الموضوع وهو موضوع السفراء الذين يعقدون الاجتماعات المنتشرين في البلاد.

ومن يتجمل مسؤولية ما يحدث بالخصوص هو حسين العايب وعليه التحقيق مع أي شخص يذهب ويجتمع مع أي سفير. ويجب أن يكون التنبيه بلغة شديدة جدًا ليقف كل شخص عند حده.

أما بشأن مسألة التعديل الثالث عشر وإحاطة عبد الله باثيلي واللجنة المشكلة نحن تكلمنا بالموضوع وقلنا إنه يجب على البعثة أن أرادت الموضوع أن ينجح استبعاد مجلسي النواب والدولة، لأن قبولهم بالبرلمان وعودة عقيلة ومجلس الدولة والمعطلين هو الذي أوصل الوضع لما هو عليه وجعل باتيلي يقول إن هذه الاجسام لا نية عندها لإجراء الانتخابات.

وأنا شاهد على من أخذ القروض من أمان وغيرها وتملكوا الفلل في عين زارة، وأنا شاهد عيان على الذين أتوا في الأيام والأسابيع الأولى للمؤتمر الوطني العام، ولدي صور لأغلبهم ومعروف كيف أتوا وكيف كانوا واليوم كيف أصبحوا.

المشكلة أنهم اليوم ينتقصون من الآخرين ويلمحون ويصرحون على الآخرين وكأننا تكلمنا عن مئة سنة ماضية. المجموعة التي تتفلسف على نصاب جلسة مجلس الدولة، بلقاسم دبرز المقرر وهو الفيصل خرج وقال ببيان أن النصاب غير قانوني والجلسة غير شرعية، وبعض أعضاء الحزب الديمقراطي “حزب الانقلاب” الذين انقلبوا على كل شيء على قيمهم وأخلاقهم ومعارفهم وأصدقائهم ومناهجهم، وكل شيء اليوم يقنعوك أنه لا زال عندهم اخلاق ووطنية.

حفتر ومن يدور في فلكه لا أحد يستطيع أن يقول لهم شيئًا، وأنتم واهمون وتريدون ان نعيش معكم في الوهم، خرج حفتر وقال نحن طرابلس لنا ولن نتركها والمنطقة الغربية لن نتخلى عنها.

حفتر من خلال كلامه وصحته واضح أنه يعيش آخر أيامه، لكن من يدعون السياسة وأنهم أحرص من الغير لا أعتقد أن المنطق الذي يتكلم به حفتر المهزوم منطق يحتاج لتوضيح وتفسير أن ضباطهم المميزين وليسوا كضباط المنطقة الغربية، العام الماضي خرج وقال إن جيشنا مستعد وغيره، أنتم تعيشون وهمًا، ومن يظن أن حفتر مستعد أن يتقاسم السلطة مع أي كان هو واهم. الآن وبعد هذه السنوات هو طرف كامل العضوية والأهلية.

وهذه المرة العشرين التي يعطي فيها عقيلة صفعات للمشري ومجلس الدولة، وللأسف فيما نشر من أن عقيله يسحب اختصاصات من ديوان المحاسبة ويعطيها للرقابة الإدارية، لأنها من قرعة البرلمان في المحاصصة وبكل جرأة يسحب منهم اختصاصات مهمة ويعطيها للرقابة الإدارية، خطوات انقلابية من قانون الانتخابات. عقيلة صالح يفرغ ديوان المحاسبة من محتواه، ويأتي شخص يتكلم عن التوافق.

أي شخص عاقل يحلم بالدولة المدنية الديمقراطية هل يتوافق كلامه مع كلام الدبيبة أم لا؟ لا أعتقد أنه يختلف، لما يخرج المشري ويقول التعديل الثالث عشر الذي وافقنا عليه، عسكري مدني غير معروف، هندي ليبي روسي غير معروف، لماذا لا تديرونه أنتم؟ هذا نص دستوري ومواصفات الرئيس أيها الجهلة، عقيلة ومن معه وباشاآغا ومن معه بمنطقهم أنه لا يوجد مواصفات للرئيس.

الدبيبة خرج في وسط القيادات العسكرية وقال هذا الكلام إنه يجب الاستفتاء على الدستور وأن الشعب الليبي يقول نعم ولا بد من الانتخابات، أما عقيلة فكل يوم يبتعد خطوتين ثلاث عن الانتخابات ويقرب حكم العسكر والدولة الديكتاتورية.

Shares

The post عبد العزيز: الدبيبة يؤكد على ضرورة الانتخابات أما عقيلة يقرب حكم العسكر والدولة الديكتاتورية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية