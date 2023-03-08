طقس : أجواء دافئة نهاراً ( طقس ربيعي ) على مناطق البلاد

طرابلس 08 مارس 2023 ( وال ) – يخيم على مناطق البلاد طقس دافئ نهاراً ( طقس ربيعي ) , مع درجات حرارة مابين (21-26)مْ على أغلب مناطق الشمال , و(25-31)مْ على مناطق الجنوب وتتكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي بداية الأسبوع القادم قد يتخللها سقوط أمطار متفرقة .

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن حالة السماء على مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة صافية ، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (22-26)مْ.

وتتكاثر السحب أحيانا على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد ، خاصة على الجبل الأخضر ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مابين (17-22)مْ على اغلب المناطق .

وتظهر بعض السحب على مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة مع رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية على مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة مع درجات حرارة ما بين (25- 30)مْ .

وسيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (19:09) ، شروقها ليوم الغد الساعة (07:25)

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