وزارة الداخلية تبحث سبل حماية الطفل في ليبيا

قررت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، تشكيل لجنة لدراسة الدليل الإرشادي الخاص بالنصوص القانونية المتعلقة بحماية الطفل، ومقارنته بالمسودة المقدمة من منظمة يونيسف.

وضم الاجتماع نائب مدير الإدارة لواء جلال سعد هويدي، ورئيس مكتب حماية الطفل والأسرة عقيد زينب مهذب، ورئيس مكتب التوثيق والمعلومات بالإدارة مقدم عبدالرؤوف الصالح، وعدد من رؤساء أقسام حماية الطفل والأسرة بمديريات الأمن.

وحسب بيان وزارة الداخلية، على صفحتها اليوم الأربعاء، في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تناول الاجتماع الأعمال المنجزة في أقسام حماية الطفل والأسرة بالمديريات، والإجراءات المتخذة لتحويل القضايا المعروضة أمامها إلى النيابة العامة.

وأكد الحضور ضرورة اجتماع الجهات ذات العلاقة من وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والخارجية لتسهيل إجراءات القضايا التي ترد من مكتب حماية الطفل والأسرة والأقسام التابعة له بالمديريات.