الكيلاني تتابع مستجدات بطاقات “إيفاء” الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18

الوطن| ليبيا

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة منتهية الولاية، وفاء أبو بكر الكيلاني، اجتماعا الاثنين لمناقشة مستجدات بطاقات إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة

وحضر الاجتماع مدير إدارة البطاقات المصرفية ومشرف عام مشروع المنحة ومدير عام المشروع والفريق التقني لبطاقة إيفاء.

وتناول المجتمعون مستجدات صرف منحة الزوجة والأولاد والبنات فوق سن الثامنة عشرة ومتابعة شحن البطاقات وإرسال الرقم السري.

وأكد الحاضرون على العمل من خلال منظومة المصرف التي بينت أن أقل من 10% من المبالغ المشحونة في بطاقات ايفاء غير مستهلكة وهو مؤشر على أن استخدام المستحقات للبطاقة يسير بشكل جيد.

كما تناول الاجتماع التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية من أجل تسهيل وصول المنحة لمستحقاتها ومعالجة بعض المواضيع المتعلقة بسير عمل المشروع.

تم الاتفاق في الاجتماع كذلك على حزمة من الإجراءات لتذليل الصعوبات بحيث يقوم المصرف باعادة ارسال الارقام السرية لجميع البطاقات التي لم تتم عليها اجراءات السحب او الشراء ويتواصل المصرف مع شركتي المدار وليبيانا للتأكد من استلام الرسائل واعادة الارسال لمن لم تستلم الرسالة .

ويقوم المصرف بتطوير خدمات الرسائل القصيرة للتواصل مباشرةً مع المستفيدات من بطاقة إيفاء لطلب اعادة ارسال الرقم السري وخدمة طلب وإعادة تفعيل البطاقة وخدمة الاستعلام عن الرصيد وخدمة طلب بدل فاقد وغيرها من الخدمات الخاصة بالبطاقة.

كما تم الاتفاق بالعمل على فتح قنوات دفع اخرى متنوعة والتي ستعطي للشريحة المستهدفة مرونة أكثر في الاستفادة من المنحة.

ومن خلال المعلومات المتوفرة من منظومة مصرف الجمهورية تبين الآتي:

– ان مانسبته 5% من البطاقات المشحونة غير نشطة وقد تم الاتفاق على إعادة إرسال أرقام سرية لها.

– ما نسبته 8% من المبالغ المشحونة في بطاقات الإيفاء غير مستهلكة.

خلال الاجتماع أكدت معالي الوزيرة حرصها على أهمية الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات خدمة للأمهات والبنات.