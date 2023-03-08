البيوضي: الدبيبة يريد الاستمرار في السلطة ولا أثق في نواياه بإجراء انتخابات

أكد المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، أن رئيسي مجلسي الدولة والنواب، خالد المشري وعقيلة صالح، يتقاطعان في مسألة إجراء الانتخابات بسبب الضغط المحلي والدولي عليهما والذي يهدف لإيجاد مؤسسات وطنية تكتسب شرعيتها من صناديق الاقتراع.

وقال البيوضي في تصريح لـ«العربية.نت»: “رغم بعض التقارب بين عقيلة والمشري، إلا أنهما سرعان ما يعودان لنقطة الصفر، بسبب إقدام المشري على إفشال أي خطوة يقوم بها البرلمان وتتعارض مع التيار الإسلامي الذي ينتمي له”.

وأضاف “استهداف المشري لرئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح ومطالبته بضرورة تغييره، يأتي بعد قيام الأخير بتنفيذ الخطوات الأولى لانتخابات 2021 رغم رفض المشري لها”.

وتابع “لا أثق نوايا الدبيبة بإجراء انتخابات، حيث إنه يريد الاستمرار في السلطة خاصة بعد تآكل شعبيته بسبب انتشار الفساد وارتفاع معدلات الفقر في فترة حكمه، فسيجد نفسه خارج السلطة بمجرد التوصل إلى اتفاق على حكومة جديدة”.