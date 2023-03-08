العلاقي: يجب تسوية أوضاع إخواننا الطوارق والتبو ومنحهم الجنسية الليبية

أكد محمد العلاقي، الخبير القانوني، ورئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بنقابة المحامين، أن اللجنة التي يرأسها تابعت ما وصفه بـ «تلكؤ» الإدارة العامة في قضية إخواننا الطوارق والتبو وعدم منحهم الجنسية.

ووصف العلاقي، في منشور له عبر حسابه على «فيسبوك»: ذلك الموضوع بالإجراءات التي ” تتنافى مع أبسط حقوق المواطنة”، مردفًا أنه “بالرغم من تواجدهم في هذه البلاد من زمن طويل خاصة أن ليبيا بلد مستورد للسكان فما بالك بالناس الوطن منهم”.

وتابع؛ “بل اكتفت الإدارة بمنح بعضهم ممن يشتغلون بالقوات المسلحة أرقام إدارية وتوقفت عند ذلك”.

وأشار العلاقي، إلى أنه “منذ النظام السابق ونحن ننادي بوجوب تسوية أوضاع إخواننا من الطوارق والتبو؛ إلا أننا الآن وبعد أن «بح» صوتنا ونحن ننادي بذلك”.

وختم موضحًا أن لجنة الحريات تمهل “الإدارة شهر؛ وإلا فإننا سنضطر آسفين إلى رفع الأمر إلى القضاء للمطالبة بإجبار الإدارة على تسوية أوضاع المذكورين”.