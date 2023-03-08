قبيل تسليم رئاسة الجامعة العربية.. المنقوش تعقد جملة لقاءت ثنائية بالقاهرة

استقبل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، صباح اليوم بمقر الجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقالت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن اللقاء تناول آخر مستجدات العمل العربي المشترك قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدورة (159)، كما تبادلا وجهات النظر والرؤى بشأن عدد من المواضوعات والقضايا المطروحة، فضلاً عن توحيد المواقف إزاء مختلف التحديات التي تواجهها الدول العربية، ودعم مجالات التعاون التي تعزز المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

كما التقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في القاهرة اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، على هامش اجتماعات الدورة الــ 159 العادية لمجلس الجامعة العربية.

ووفقا لإعلام الوزارة فأن اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ومسيرة العمل العربي المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويحقق تطلعاتها.