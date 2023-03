ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند، يرافقه القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ليزلي أوردمان، بحضور مدير مكتب شؤون الرئاسة عوض الفيتوري.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا، لا سيما سُبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، حيث أكد السيد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال اللقاء على وفاء مجلس النواب بكافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال التعديل الدستوري الثالث عشر وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما أكد رئيس مجلس النواب على استعداد المجلس لتعديل اللازم لها اذا ما اقتضت الحاجة لذلك، مؤكدًا عدم وجود أي عائق لإجراء الانتخابات من جانب التشريعات اللازمة لإجرائها.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة وجود حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد لتنظيم الانتخابات، بالإضافة إلى جاهزية المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات لإجراء هذا الاستحقاق الوطني.

Shares

The post عقيلة يؤكد لنورلاند على وفاء مجلس النواب بكافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية