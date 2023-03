إدارة التطعيمات: التطعيمات الروتينية متوفرة، وننتظر طلبية العام 2023

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط اسميو إن التطعيمات الروتينية متوفرة، مؤكدا أنهم في انتظار طلبية العام 2023.

وأضاف اسميو في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أنهم ينتظرون شحنة من اللقاح الخاص بالحصبة وشلل الأطفال وفيتامين A لإجراء حملة تستهدف الأطفال ضد الحصبة وشلل الأطفال ستنطلق بعد شهر رمضان، مشيرا إلى أنهم بصدد التشاور مع اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات لتحديد أعمار المستهدفين بها .

وأكد اسميو أن اللقاح المضاد للحصبة وشلل الأطفال لقاح ملزم ويمنح على جمعتين للفئات العمرية 12 شهر و18 أشهر بواقع جمعتين فقط، داعيا الجهات ذات العلاقة إلى الإسراع في توريدها تفاديا لما حصل خلال العام الماضي.

وأفاد اسميو بوصول شحنة من لقاح الفايزر الألماني لفئة الأطفال تستهدف الأطفال من عمر 5 إلى 11 سنة، موضحا أنها ستعمم على مشرفي التطعيمات بالمدن الليبية وستعطى للراغبين شأنها شان اللقاح الصيني سينوفارم المتوفر بالموافقة الصحية.

وأوضح اسميو أن ماوصل من اللقاح الخاص بالأنفلونزا الموسمية استهدف فقط المعتمرين والحجاج لهذا العام وبكميات محدودة، لافتا إلى أن بقية الطلبية المخصصة لهذا العام لم تصل رغم أنها تعطى على مدار السنة .

وأشار اسميو إلى أن الوضع مطمئن، داعيا الآباء والأمهات إلى التعاون والاهتمام بالتطعيمات، لاسيما وأن المعلومات أكدت ان أغلب المصابين بالحصبة في حي الطيّورى بسبها لم يتلق التطعيم ضد الحصبة.

