باشاغا يهنئ الليبيات في يوم المرأة العالمي: “ستظل صاحبة الدور الرائد في البناء”

هنأ رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، سيدات ليبيا وفتياتها لمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وكتب باشاغا عبر موقع التدوينات على تويتر: “ستظل المرأة صاحبة الدور الرائد في بناء بلدنا، إذ هي الأم والأخت والمعلمة المجتهدة والمربية الفاضلة، كما نثق دائما بأنها ستقوم بدورها في بناء المجتمع والدولة على أكمل وجه”.

ويحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، ويرجع الاحتفال بهذا اليوم لعقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس العام 1945، بينما يرى آخرون أن الاحتفال كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.

وتسلط الأمم المتحدة في هذا اليوم، الضوء على قضية أو حملة أو موضوع معين يخص حقوق المرأة.