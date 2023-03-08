العقوري يبحث مع القائم بأعمال سفارة اليابان التطورات السياسية بين البلدين

الوطن| رصد

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري القائم بالأعمال بسفارة اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا بحضور مدير مكتب شؤون الرئاسة عوض الفيتوري وذلك بمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي.

وبحث الجانبان آخر التطورات المتعلقة بالجانب السياسي بين البلدين.

وأكد العقوري على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين وحرص مجلس النواب على تقوية العلاقات والتعاون مع اليابان في جميع المجالات، وأبرزها المجال التجاري.

وجدد حرصه على الاستفادة من مبادرة دولة اليابان لدعم التنمية في القارة الإفريقية ضمن برنامج (تيكاد)، والاستفادة من الخبرات لدعم برامج تدريب الشباب والاهتمام بالبيئة.

بدوره أكد أماديرا حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع ليبيا في جميع المجالات بما يخدم المصلحة المشتركة، ودعم عودة السلام للبلاد، وبما يحترم إرادة الشعب الليبي.