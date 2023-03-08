المنقوش تستعرض علاقات التعاون مع وزير خارجية الأردن

التقت وزيرة خارجية الدبيبة، نجلاء المنقوش، في القاهرة اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين لمملكة الهاشمية الأردنية أيمن الصفدي على هامش اجتماعات الدورة الـ159 العادية لمجلس الجامعة العربية.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “استعرض اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ومسيرة العمل العربي المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويحقق تطلعاتها”.

وأضاف “عبّر الصفدي عن شكره وتقديره لجهود المنقوش خلال فترة ترأسها للدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية، مؤكداً حرص المملكة الأردنية على دعم الجهود من أجل إرساء الأمن والاستقرار في ليبيا”.