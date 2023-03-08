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شاهد … شركة الدعم القابضة توضح اخر مستجدات الأعمال في ملعب طرابلس الدولي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشفت شركة الدعم القابضة اليوم الاربعاء، اخر مستجدات الأعمال في ملعب طرابلس الدولي .

وقالت الشركة في بيان صادر عنها أنه:

  • تم تركيب جميع المقاعد في المدرجات العلوية داخل الملعب .
  • كما أنه جاري العمل على تركيب البلاطات الخاصة بالمدرجات السفلية للملعب .
  • تم الإنتهاء من أعمال الكهرباء الخاصة بغرف تغير الملابس بالإضافة الى أعمال الرخام .
  • تم صب الخرسانة وتركيب الحديد الخاص بالسياج الخارجي للملعب .
  • تم الإنتهاء من أعمال صب الحاجز الخارجي الخاص بالمستوى الثاني للملعب بالكامل .
  • تم الإنتهاء من اعمال الجبس والرخام الخاصة بالمقاهي والمحلات الخاصة بالملعب بالمستوى الثاني.
  • كما تم الإنتهاء من أعمال الحفر الخاصة بكوابل الكهرباء بالملعب.

وغيرها من الأعمال التي تم إنجازها وفقاً للبنود الموضوعة مع الجدول الزمني المعمول به، مشيرة إلى جهود كبيرة تبذل لإنهاء العمل في الوقت المحدد والمناسب .

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