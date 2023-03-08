التكبالي: الجدل الراهن بشأن ديوان المحاسبة ليس له أي فائدة

أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن “الجدل الراهن بشأن ديوان المحاسبة ليس له أي فائدة في ظل غياب الدولة”.

وقال التكبالي، في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب يُثير العديد من السجالات بقوانين غريبة، بدلاً من المساهمة في الاستقرار”.

وتابع؛ أن “المؤسسات والهيئات الرقابية ضحية للصراع بين «النواب والدولة» من جهة، والحكومتين من جهة أخرى”.

وأردف مضيفًا “أصبحنا نُبعد المؤسسات عن بعضها، ونخترع أي شيئ كي يؤخر ويؤجل أي اتفاق مقبل بشأن توحيدها”.

وختم التكبالي موضحًا أن “هناك من يريد جعل المشكلة أكبر مما هي، والجدل الراهن هو زوبعة فنجان وسيذهب مثل غيره”