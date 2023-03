الشويهدي: لا يحق للمشري منع تنفيذ القانون الصادر عن مجلس النواب

ليبيا – قال عضو اللجنة المكلفة بشأن التسليم والتسلم بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية المكلفة من مجلس النواب جلال الشويهدي إن خطابات رئيس مجلس الدولة خالد المشري بعدم تنفيذ قانون نقل بعض الصلاحيات من ديوان المحاسبة لهيئة الرقابة الإدارية، تصب في استراتيجيته المتكررة في وضع العصاة في العجلة وتعمده وضع العراقيل.

الشويهدي أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه لا يحق للمشري منع تنفيذ القانون الصادر عن مجلس النواب كونه السلطة التشريعية الوحيدة ولا علاقة للأمر بالتنسيق والشراكة مع مجلس الدولة.

ولفت إلى أن الاتفاق السياسي ينص على التشاور مع مجلس الدولة فقط بخصوص اختيار رؤساء ووكلاء هذه المؤسسات.

وبيّن أن هذه التصرفات من المشري ستؤثر سلبًا على حالة التقارب بين المجلسين، خاصة حالة التوافق بعد التعديل الدستوري الـ13.

وتابع: “وعقدنا اجتماعًا أمس مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في طرابلس، وأبدى استعداده لتشكيل لجنة لتحديد آلية الاستلام والتسلم تنفيذا لقرار مجلس النواب الأخير”.

وأفاد أن شكشك أكد أنه مستعد لتنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشأن نقل بعض الصلاحيات من ديوان المحاسبة لهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح أنه سترسل اللجنة البرلمانية خطابًا رسميًا لخالد شكشك لتشكيل لجنة، وكذلك هيئة الرقابة الإدارية لتشكيل لجنتها لتبدأ بعدها إجراءات الاستلام والتسلم.

كما رأى أن القرار يخص نقل إدارة العقود فقط، وبقية الصلاحيات تبقى في يد ديوان المحاسبة ورئيسها، لافتًا إلى أن الموضوع لا علاقة له بملف المناصب السيادية العالق بين مجلسي النواب والدولة.

ونوّه إلى أن كل هذه المؤسسات تتبع السلطة التشريعية، وهي الوحيدة التي تملك القرار في نقل الصلاحيات أو ضم المؤسسات.

وفي الختام شدد على أن ديوان المحاسبة يخضع للسلطة التشريعية، ولا علاقة له بالسلطة التنفيذية حتى تعترض الأخيرة أو تبدي رأيها في الأمر أساسًا.

