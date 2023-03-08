باتيلي يقدم للمنفي إحاطة حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا

أفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بأن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، قدَّم لرئيس المجلس محمد المنفي، إحاطة كاملة حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا، بالإضافة لإحاطته التي تقدم بها إلى مجلس الأمن.

وأفاد البيان بأن المنفي أكد، خلال لقاء مع باتيلي اليوم الثلاثاء، دعم كافة الجهود المبذولة من أجل الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام 2023، على أن تؤسس على الملكية الوطنية.

ونقل البيان عن المبعوث الأممي تأكيده أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي في دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، والتوفيق بين الأطراف الليبية كافة باعتباره جهة محايدة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف.