ابن شقيق بوعجيلة: حكومة الدبيبة لم تتعاون معنا نهائياً

أكد عبدالمنعم المريمي، ابن شقيق بوعجيلة مسعود، المحتجز في أمريكا بعد اختطافهم من قبل حكومة الوحدة المؤقتة وإرساله للمحاكمة هناك، أن عمه يُعاني من وضع صحي صعب من قبل 2011، مشيرا إلى أن المشاكل الصحية تفاقمت أثناء سجنه بعد 2011.

وقال المريمي، في تصريحات صحفية: “بوعجيلة قال لنا إنه يحصل على أدوية الأمراض المزمنة في سجنه بأمريكا، لكن عندما تتفاقم حالته يذهبون به إلى المستشفى حتى يتحسن قليلا ثم يعيدونه للسجن مجددًا، فضلا عن أن حكومة الوحدة لم تتعاون معنا نهائيًا، وكنا نريد أي حلقة وصل بيننا وبينهم، ولكن للأسف لم يكن هناك أي تواصل”.

وأضاف “اخترنا مكتب محاماة أمريكي للدفاع عن بوعجيلة بعد دراسة لعدد من السير الذاتية، وتواصلنا معه وأرسل لنا عقدًا، وعدلنا بعض البنود فيه، وتواصلت مع وزير العدل بالحكومة الليبية، ووعدنا بأنهم سيغطوا التكاليف، وننتظر تحويل الدفعة الأولى، مليون دولار إلى مكتب المحاماة، ليبدأ فريق الدفاع في العمل”.